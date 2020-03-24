Иностранные журналист оценил борьбу России с коронавирусом
Пока Европа погружается в кризис из-за пандемии коронавируса COVID-19, ситуация в России остается спокойной. Помимо удачи, причиной этого является эффективная эпидемиологическая работа российских госслужб.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Пока Европа погружается в кризис из-за пандемии коронавируса COVID-19, ситуация в России остается спокойной. Помимо удачи, причиной этого является эффективная эпидемиологическая работа российских госслужб.
Подробнее — в сюжете «Известий».