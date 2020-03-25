Фондовые рынки США закрылись ростом индексов после заявлений Трампа

Американские биржи закрылись с резким ростом. Индексы подскочили на 8-11% на фоне заявлений Трампа об открытии страны к апрелю.

На настроение игроков повлияли и новые меры Федеральной резервной системы по поддержке экономики страны.

Dow Jones остановился на отметке в 20704, 91 пункта.