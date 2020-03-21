Правительство утвердило план мероприятий для поддержки экономики

Правительство РФ возьмет под контроль цены в магазинах. В Кабмне утвердили план мероприятий, направленных на развитие экономики в условиях распространения коронавируса. Документ размещен на сайте Правительства России. Среди прочего будет проводится регулярный мониторинг потребительских цен и наличие товаров первой необходимости. В магазинах будут проверят наличие продуктов, детских товаров, лекарств и медицинских изделий. Также предусмотрены меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, правительство ввело мораторий на выплату страховых взносов на 3 месяца.