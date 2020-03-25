Волна от землетрясения может разрушить ледовый припай в бухте Магадана

Волна, которая образовалась в результате землетрясения у Курильских островов в Тихом океане, может разрушить остатки покрытого живыми трещинами ледового припая в бухте Гертнера в Магадане. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Магаданской области.

Спасательная служба настоятельно рекомендует не выходить, а особенно не выезжать на автомобилях на лед, поскольку это может быть смертельно опасно, пишет ИА MagadanMedia.

25 марта в 1250 км от Магадана в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,6. Высота волны цунами в Северо-Курильске составила 50 см. Пострадавших и разрушений нет. Однако в МЧС сообщили о сохранении угрозы цунами. Из портовой зоны эвакуированы 400 человек.