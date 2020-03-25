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Россия получила заявки на мобильные госпитали для борьбы с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Ряд стран Латинской Америки и Северной Африки прислал в Россию заявки на мобильные противоинфекционные госпитали для борьбы с новым коронавирусом. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации «Проект-техника», создающей комплексы, сообщает «РИА Новости».

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В компании рассказали, что запросы поступают ежедневно в связи с тем, что количество стран, где есть заболевшие, увеличивается в связи с мировой эпидемией. Госпитали сформированы на базе унифицированных блоков и обеспечивают все функции современного медицинского учреждения.

Отмечается, что комплексы предназначены для оказания медпомощи в зоне распространения инфекций, в стандартной комплектации может принять до 300 человек в сутки. Также возможна госпитализация около 30 человек на срок до 30 суток. При этом возможности пропускной способности и госпитализации могут быть увеличены.

23 марта Собянин открыл отделение для пациентов с коронавирусом в столичной клинической больнице № 67. В настоящее время отделение рассчитано на 330 коек с 20 койками реанимации. При необходимости общее число коек можно увеличить до 500. Также для приема таких пациентов подготовлены отделения в ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Строительство инфекционного медицинского центра в «новой Москве», по словам источника в строительном комплексе столицы, планируется закончить в начале апреля. Он рассчитан на 500 мест, в том числе 250 реанимационных.

коронавирус

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