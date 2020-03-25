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Лидер группы Little Big стал рисовать в самоизоляции

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Фото: Instagram/iliyaprusikin
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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин поделился с фанатами в Instagram, чем занимается во время самоизоляции, связанной с коронавирусом.

По словам музыканта, он вместе с группой уехал за город и придумывает новые клипы и шоу. Также у Ильи появилось новое хобби — он начал рисовать.

«Как вам гиперреализм в моем исполнении?» — поинтересовался у фолловеров Прусикин и пообещал развлекать их новым контентом.

Прусикин

«Мы победим любой вирус сообща. Всем миром», — написал музыкант.

Группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении». 18 марта было объявлено, что песенный конкурс не состоится из-за коронавируса. Он должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Сейчас обсуждается возможность о его проведении в 2021 году.

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