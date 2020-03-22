Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни «Uno» группы Little Big.

Музыкант полностью переписал текст композиции, в котором он призывает людей перестать паниковать и заняться спортом, чтобы не заразиться коронавирусом во время эпидемии. Вокалисткой выступила певица Полина Калинина. В качестве инструментов были выбраны три балалайки.

Видеоклип артиста под названием «Коронавирус, adios!» посвящен группе Little Big, которая не смогла поехать на «Евровидение-2020» в Нидерланды из-за отмены конкурса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Андрей Киряков регулярно перепевает популярные композиции. В его активе - каверы песен Scorpions, Prodigy, Nirvana, Adele, ABBA и др. В июне 2019 года «РИА Новости» рассказывали о том, что известная группа Queen оценила версию «The show must go on» в исполнении пермского балалаечника.

21 марта российские гимнасты Никита Нагорный и Дарья Спиридонова сняли ролик с акробатическим номером под песню «Uno» в рамках флешмоба в поддержку группы Little Big.