В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса

Пациент в Исландии заразился двумя штаммами нового коронавируса. Об этом со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона сообщил журнал Reykjavík Grapevine.

По предварительным данным, второй штамм коронавируса является мутацией первоначальной версии. Отмечается, что это может быть первый случай двойного заражения.

Считается, что мутировавший второй штамм может быть более вредоносным или заразным, потому что у людей, инфицированных пациентом с двойным штаммом, обнаружен только второй штамм, пишет издание.

Стефанссон также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, обнаруженная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.