Прямой эфир

Названы мешающие похудеть овощи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Гарвардского университета выяснили, что существуют овощи, от которых лучше отказаться худеющим людям. Некоторые из них, по словам экспертов, препятствуют эффективной нормализации массы тела.

Обеденный прорыв: главный диетолог предупредил об опасностях изоляции
В среднем при работе из дома рацион стоит урезать на 200–300 ккал

В ходе эксперимента, который продолжался на протяжении двадцати лет, добровольцы были разделены на две группы, для каждой из которых разработали специальный рацион. Одна группа употребляла в пищу богатые крахмалом овощи, другая — в основном зелень, сообщает Planet Today.

В итоге результаты показали, что овощи с высоким содержанием крахмала не способствуют похудению. При этом ограниченное их употребление не является опасным, считают авторы эксперимента.

Людям, сидящим на диете, рекомендуется ограничить такие овощи, как картофель, фасоль, кукуруза и горох. Совсем отказываться от них ученые не советуют, но их долю в рационе следует пересмотреть.

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетологи развеяли миф о «здоровых продуктах»
Врач опроверг миф о пользе воды с лимоном

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020