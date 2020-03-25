Названы мешающие похудеть овощи

Ученые Гарвардского университета выяснили, что существуют овощи, от которых лучше отказаться худеющим людям. Некоторые из них, по словам экспертов, препятствуют эффективной нормализации массы тела.

В ходе эксперимента, который продолжался на протяжении двадцати лет, добровольцы были разделены на две группы, для каждой из которых разработали специальный рацион. Одна группа употребляла в пищу богатые крахмалом овощи, другая — в основном зелень, сообщает Planet Today.

В итоге результаты показали, что овощи с высоким содержанием крахмала не способствуют похудению. При этом ограниченное их употребление не является опасным, считают авторы эксперимента.

Людям, сидящим на диете, рекомендуется ограничить такие овощи, как картофель, фасоль, кукуруза и горох. Совсем отказываться от них ученые не советуют, но их долю в рационе следует пересмотреть.

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