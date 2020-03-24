Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом врач рассказал в интервью газете La Vanguardia.

Канепа заявил, что большую опасность для сердца представляют выпечка и полуфабрикаты, которые способствуют набору веса, повышению «плохого холестерина» и риску развития диабета второго типа. Вред может нанести также употребление алкоголя и безалкогольных энергетических напитков. Также врач призвал снизить количество соли в употребляемых блюдах.

Кардиолог предложил отказаться от красного мяса, которое содержит много насыщенных жиров, в пользу курицы, а также увеличить потребление орехов, содержащих моно- и полиненасыщенные жиры, а также включить в рацион оливковое масло первого отжима, некоторые виды рыбы и семечки авокадо.

Канепа считает, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30% поможет средиземноморская диета, богатая фруктами, орехами, овощами, рыбой и бобовыми культурами. Кроме того, следует отказаться от курения и не менее 45 минут в день заниматься спортом.

В феврале директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.