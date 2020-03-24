Прямой эфир

Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом врач рассказал в интервью газете La Vanguardia.

Обеденный прорыв: главный диетолог предупредил об опасностях изоляции
В среднем при работе из дома рацион стоит урезать на 200–300 ккал

Канепа заявил, что большую опасность для сердца представляют выпечка и полуфабрикаты, которые способствуют набору веса, повышению «плохого холестерина» и риску развития диабета второго типа. Вред может нанести также употребление алкоголя и безалкогольных энергетических напитков. Также врач призвал снизить количество соли в употребляемых блюдах.

Кардиолог предложил отказаться от красного мяса, которое содержит много насыщенных жиров, в пользу курицы, а также увеличить потребление орехов, содержащих моно- и полиненасыщенные жиры, а также включить в рацион оливковое масло первого отжима, некоторые виды рыбы и семечки авокадо.

Канепа считает, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30% поможет средиземноморская диета, богатая фруктами, орехами, овощами, рыбой и бобовыми культурами. Кроме того, следует отказаться от курения и не менее 45 минут в день заниматься спортом.

В феврале директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы продукты для повышения настроения
Диетологи развеяли миф о «здоровых продуктах»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020