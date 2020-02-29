Врач опроверг миф о пользе воды с лимоном

Испанский диетолог Айтор Санчес развеял миф о пользе воды с лимоном и призвал не считать ее панацеей от всех болезней. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По словам Санчеса, большинство полезных свойств, которые приписываются воде с лимоном, преувеличены, а по большей части ложны. Он отметил, что процесс детоксикации организма зависит не от употребления определенных продуктов, а в первую очередь от функционирования печени и почек.

Кроме того, вода с лимоном не повышает иммунитет и не снижает риск возникновения онкозаболеваний. Санчес призвал не увлекаться таким «коктейлем», поскольку он может спровоцировать эрозию зубной эмали. При этом вода с лимоном может стать более полезной альтернативой сладкой газировке.

Ранее, в ноябре 2019 года, стало известно, что использование каннабиса в медицинских целях неоправданно при психических расстройствах.