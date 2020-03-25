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Минздрав проведет прямой эфир в TikTok

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина проведет прямой эфир в социальной сети TikTok, в рамках которого она расскажет о самых последних данных по распространению коронавируса в мире. Мероприятие пройдет при сотрудничестве интернет-платформы с Координационным советом при правительстве РФ.

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«TikTok считает необходимым поддерживать своих пользователей разными способами, и одна из наших ключевых задач — предоставить аудитории проверенную информацию о коронавирусе из официальных источников», ― пояснила «Известиям» операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

По мнению специалистов, люди должны быть проинформированы о том, что происходит с новым заболеванием.

Ранее, 24 марта, социальная сеть Instagram по требованию Роскомнадзора удалила ряд записей пользователей, в которых содержалась недостоверная информация.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию.

В настоящий момент актуальную информацию по ситуации с коронавирусом можно посмотреть на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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