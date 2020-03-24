Второй россиянин заразился коронавирусом на Кубе

У второго россиянина, находящегося на Кубе, выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщил минздрав республики во вторник, 24 марта.

По информации ведомства, заболела 60-летняя женщина, прибывшая в страну из Доминиканы. Она приехала 15 марта, симптомы у нее появились три дня спустя, передает ТАСС. Подробности о ее состоянии не приводятся.

Генеральный консул России на Кубе Василий Пронин рассказал «Интерфакс», что эта женщина проживает в стране постоянно. По его информации, она недавно вернулась из Панамы, а заболевание протекает в легкой форме.

Россиянин, госпитализированный накануне находится в тяжелом состоянии, сообщил дипломат. Спутница мужчины помещена на карантин в ту же больницу. Она сдала анализ на коронавирус, и результат был отрицательным.

О госпитализации на Кубе первого инфицированного россиянина стало известно 23 марта. Известно, что ему 45 лет, он прилетел в республику из Парижа. По словам главы местного минздрава Франсиско Дурана Гарсии, пациент находился в критическом состоянии.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 396 тыс. случаев заболевания, скончались более 17,2 тыс. человек.

На Кубе зарегистрировано 40 случаев.