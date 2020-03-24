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Первые тюльпаны расцвели в «Аптекарском огороде» в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвели первые тюльпаны под открытым небом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сада.

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По словам специалистов, цветы зацвели «аномально рано». В прошлом году алые тюльпаны Грейга в Теневом саду распустились только 11 апреля.

По словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, в саду температура воздуха выше, чем в других местах столицы, поэтому и растения расцветают раньше. В апреле распустятся сакуры, десятки видов магнолий с большими цветками, рябчики, яблони, сливы, вишни, абрикосы, груша и другие плодовые деревья. В мае ожидается пик цветения рекордного количества тюльпанов — свыше 100 тыс. цветов.

«В этом году мы сделали акцент на наиболее экзотические и модные сорта, включая бахромчатые и попугайные с лепестками, похожими на перья птиц. Посетители увидят настоящие тюльпановые реки, озера и дизайнерские цветники», — рассказал Ретеюм.

В настоящее время сад закрыт для посещения до особого распоряжения городских властей. 10 марта сообщалось, что власти Москвы приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек, до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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