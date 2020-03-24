Мост через реку Сейм отремонтировали в Курской области

В Мантуровском районе Курской области завершили ремонт моста через реку Сейм. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Стоимость работ составила 23 млн рублей. В рамках контракта подрядчик заменил крайние балки, обустроил водоотвод, ограждения и перила, а также уложил выравнивающий верхний слой на дорожное полотно, пишет «Курская правда».

Работы выполнены в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

Протяженность моста — около 90 м. Он соединяет село Кривец и поселок Мантурово.

Ранее в марте сообщалось, что в Железногорске Курской области планируют реконструировать мост через реку Речица. Построенная в середине прошлого века переправа находится в аварийном состоянии.