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Аварийный мост через Речицу восстановят в Курской области

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В Железногорске Курской области планируют реконструировать мост через реку Речица. Построенная в середине прошлого века переправа находится в аварийном состоянии.

Еще в 2018 году муниципальный заказчик «Дирекция по строительству» разработал проект по реконструкции участка автомобильной дороги от улицы Мира до кольца в Железногорске, проходящего через реку Речица. Документы направили для экспертизы. Однако их не подписали. В этом году после исправления замечаний проект вновь послали на проверку в «Облгосэкспертиза», сообщает «Курская правда». Стоимость реконструкции моста составляет более 20 млн рублей.

В 2019 году на территории Курской области привели в нормативное состояние 52 км улично-дорожной сети и 34 км дорог регионального значения. В Курске новое покрытие появилось на 32 улицах, в том числе на Республиканской, Энгельса и Союзной. Также в областном центре началось строительство проспекта Дружбы протяженностью 3,32 км.

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