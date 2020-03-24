В Калининградской области направят 55 млн рублей на очистку реки Прохладной

Власти Калининградской области готовы направить 55 млн рублей на очистку русла реки Прохладной. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен расчистить берег от дикорастущей растительности, собрать мусор и выбрать со дна реки ил. Протяженность обрабатываемого участка составляет 17 км от поселка Светлое до устья реки, пишет «Калининград.ru».

Расчистка необходима для улучшения экологического состояния и предотвращения истощения водного объекта.

Согласно результатам обследования реки, проведенного в ноябре 2018 года, состояние русла Прохладной сильно нарушено, а гидрологические характеристики не гарантируют прохождение паводков.

Река Прохладная расположена на территории Калининградской области. Ее протяженность составляет 77 км.

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