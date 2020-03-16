Загрязненное мазутом озеро очистили в Находке

В Находке (Приморский край) продолжаются работы по ликвидации последствий выброса мазута, который произошел на складе нефтепродуктов в районе котельной № 3/4 на Красноармейской улице. Специалисты завершили сбор топлива, попавшего в озеро Соленое.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе «Примтеплоэнерго», сбор производился при помощи вакуумных машин. Топливо переместили в приемные емкости, после предварительной очистки его закачают в действующие емкости для дальнейшего использования в работе.

Генеральный директор компании Анатолий Попов объяснил, что мероприятия по очистке береговой линии продолжаются, загрязненный грунт вывозится на спецплощадку для последующей утилизации. Для предотвращения распространения мазута будут установлены боновые заграждения.

К работам привлечены 144 человека и 35 единиц техники.

Выброс мазута произошел в ночь на 14 марта через верхнюю часть емкости для хранения. По предварительной информации, причиной произошедшего стала разгерметизация данной емкости в результате хлопка, причины которого устанавливаются.