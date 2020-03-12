Проект реабилитации водохранилища на Урале прошел госэкспертизу

Проект по реабилитации Черноисточинского водохранилища в Свердловской области получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом начальник отдела экологии и природопользования Алексей Сергеев сообщил 12 марта на заседании гордумы Нижнего Тагила.

По его словам, сейчас проект передан в Министерство природных ресурсов и экологии России. Также он направлен в Федеральное агентство водных ресурсов для получения финансирования, пишет ТагилСити.ру.

Сергеев также рассказал, что в ближайшее время будет заключен контракт на ремонт стенок подводящего канала донного водоспуска ГТС Черноисточинского водохранилища. Подрядчик должен завершить работы в апреле.

Кроме того, завершена разработка проектной документации по капитальному ремонту ГТС Верхне-Выйского пруда. Она также прошла госэкспертизу. Проект передан в Минприроды для предоставления областных субсидий, заявка уже принята. Стоимость капремонта Верхне-Выйского водохранилища оценили в 166,1 млн рублей.

Черноисточинский пруд является одним из основных источников водоснабжения Нижнего Тагила. Летом 2019 года в нем была зафиксирована массовая гибель рыбы. Причиной стали сине-зеленые водоросли. Аналогичная ситуация была отмечена в 2016 году. 17 февраля этого года состоялись слушания по способу очистки водоема. В ходе совещания свои схемы предложили представители организаций из Нижнего Тагила, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.