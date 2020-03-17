Озеро Ак-Гёль в Махачкале стало мертвым

Вода в озере Ак-Гёль в черте Махачкалы стала желтой. Рыба сама выбрасывается на берег, но есть ее нельзя. Химики взяли пробы воды, она оказалась токсична. Установлено, что в озеро поступают канализационные стоки из недавно построенных в его окрестностях домов. Два года назад Минприроды потратило 130 млн рублей на очистку и оздоровление воды в Ак-Гёле. Сейчас ситуация настолько ухудшилась, что в озере дохнет рыба, а местные жители к берегу близко не подходят.