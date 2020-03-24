Рыболовецкое судно загорелось в Охотском море

В ночь на вторник, 24 марта, на краболове «Восток-2» в Охотском море произошел пожар. Загорелись кабельные трассы в помещении рыбного цеха. Экипаж (23 человека) оперативно эвакуировали на спасательные плоты, пострадавших нет.

К моменту подхода помощи «Восток-2» уже был полностью охвачен огнем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Интерфакс». «Так как горели кабели, выделялся сильно ядовитый дым, и помещение было моментально задымлено, дышать было невозможно», — говорится в сообщении судовладельца.

После пожара судно потеряло ход, после установления хорошей погоды его отбуксируют в Петропавловск-Камчатский.