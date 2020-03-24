Прямой эфир

Рыболовецкое судно загорелось в Охотском море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на вторник, 24 марта, на краболове «Восток-2» в Охотском море произошел пожар. Загорелись кабельные трассы в помещении рыбного цеха. Экипаж (23 человека) оперативно эвакуировали на спасательные плоты, пострадавших нет.

К моменту подхода помощи «Восток-2» уже был полностью охвачен огнем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Интерфакс». «Так как горели кабели, выделялся сильно ядовитый дым, и помещение было моментально задымлено, дышать было невозможно», — говорится в сообщении судовладельца.

После пожара судно потеряло ход, после установления хорошей погоды его отбуксируют в Петропавловск-Камчатский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
База отдыха загорелась на курорте в Одесской области
Источник назвал поджог возможной причиной пожара на складе в Дмитрове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020