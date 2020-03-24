«Росконтроль» назвал лучшее овсяное печенье
Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование овсяного печенья популярных марок. Его результаты размещены на сайте ведомства 24 марта.
Специалисты оценили качество печенья марок «ВкусВилл», «Полет», «Посиделкино», «Руспродукт» и «Хватай-ка!». Все образцы прошли тестирование на безопасность. Меньше всего сахара содержится в печенье «Руспродукт», а больше всего — в образце «Полета», уточняет «Федеральное агентство новостей».
Все образцы соответствовали требованиям по содержанию жира. При этом печенье марок «Руспродукт», «Посиделкино» и «Хватай-ка!» подойдет тем, кто соблюдает пост, сообщает телеканал «360».
По итогам проверки специалисты рекомендовали все исследованные марки к покупке.
4 марта специалисты «Росконтроля» исследовали зефир пяти популярных российских марок на предмет наличия консервантов. Тест на безопасность не выявил отклонений, все образцы рекомендованы к покупке.
«Росконтроль» является частной организацией и не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически задаются вопросами о методах оценки продуктов, используемых в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.