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«Росконтроль» назвал лучшее овсяное печенье

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Фото: Depositphotos
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Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование овсяного печенья популярных марок. Его результаты размещены на сайте ведомства 24 марта.

Специалисты оценили качество печенья марок «ВкусВилл», «Полет», «Посиделкино», «Руспродукт» и «Хватай-ка!». Все образцы прошли тестирование на безопасность. Меньше всего сахара содержится в печенье «Руспродукт», а больше всего — в образце «Полета», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Все образцы соответствовали требованиям по содержанию жира. При этом печенье марок «Руспродукт», «Посиделкино» и «Хватай-ка!» подойдет тем, кто соблюдает пост, сообщает телеканал «360».

По итогам проверки специалисты рекомендовали все исследованные марки к покупке.

4 марта специалисты «Росконтроля» исследовали зефир пяти популярных российских марок на предмет наличия консервантов. Тест на безопасность не выявил отклонений, все образцы рекомендованы к покупке.

«Росконтроль» является частной организацией и не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически задаются вопросами о методах оценки продуктов, используемых в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

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