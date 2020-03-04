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«Росконтроль» назвал лучшие марки зефира

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Специалисты «Росконтроля» исследовали зефир пяти популярных российских марок на предмет наличия консервантов. Итоги теста опубликованы в среду, 4 марта, на сайте организации.

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Проверку прошел зефир производителей «Каждый день», «Сладкие истории», «Шармэль», «Мое обожание» и «Тверской кондитер». По ГОСТу содержание фруктового сырья — яблочного пюре — в зефире должно быть не менее 11%. Из всех проверенных образцов больше всего яблочного пюре у «Шармэль» — 35,71%. Меньше всего — в зефире «Каждый день» — 7,14% и «Мое обожание» — 10%.

Тест на безопасность не выявил отклонений, все образцы рекомендованы к покупке. Самым дорогим из проверенных продуктов оказался «Шармэль» — 470 рублей за кг. Самым дешевым — «Каждый день» — 173 рубля за кг.

В конце февраля «Росконтроль» проверил красную икру брендов «Красное золото», «Меридиан», «Русское море», «Сделано в море», «То, что надо» и «Тунгутун». Специалисты назвали безопасной и рекомендовали приобретать продукцию «Меридиан», «Русское море», «Красное золото» и «Сделано в море». Они отметили безупречный вкус у искры «Русское море» и «Сделано в море».

«Росконтроль» является частной организацией и не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически задаются вопросами о методах оценки продуктов, используемых в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

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