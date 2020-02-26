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«Росконтроль» назвал безопасные и вкусные марки красной икры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» выбрали лучшую икру горбуши на российском рынке, протестировав шесть марок. Результаты исследования опубликованы в среду, 26 февраля, на сайте организации.

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Для проверки отобрали икру брендов «Красное золото», «Меридиан», «Русское море», «Сделано в море», «То, что надо» и «Тунгутун», сообщает телеканал «360».

Красную икру марок «Меридиан», «Русское море», «Красное золото» и «Сделано в море» эксперты назвали безопасной по всем исследованным показателям. При этом эксперты обнаружили некоторые несоответствия в образцах икры «То, что надо» и «Тунгутуна». В первой оказалось превышено содержание бензойной и сорбиновой кислот, а во второй нашли бактерии группы кишечной палочки.

Специалисты посчитали, что икра «Русское море» и «Сделано в море» безупречна на вкус. Легкую горечь отметили у продукции марок «Красное золото», «Меридиан» и «То, что надо», однако стандарт икры из горбуши допускает это. Образцы брендов «То, что надо» и «Тунгутун» обладали слабовыраженным запахом.

В организации считают, что без опасности для здоровья можно покупать всю исследованную икру, кроме двух последних марок, которые внесли в черный список.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Предприниматели жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они указывают на проблемы с защитой своей репутации в суде, так как в состав организации входит множество юридических лиц.

Ранее в этот же день аналитики сервиса по подбору скидок «Едадил» выяснили, сколько нужно потратить денег на приготовление блинов, а также где в России выгоднее всего их готовить.

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