Прямой эфир

Первую сетевую солнечную электростанцию построят в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2020 года на юге Омской области появится первая сетевая солнечная электростанция. Мощность Нововаршавской СЭС будет 30 МВт. За реализацию проекта отвечает региональное Агентство развития и инвестиций. Строительством занимается группа компаний «Хевел».

Общий объем инвестиций в проект составит около 3 млрд рублей. Сумма ежегодных налоговых отчислений при выходе станции на проектную мощность ожидается до 200 млн рублей.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что на территории Омской области пилотная солнечная электростанция от группы компаний «Хевел» появилась осенью 2019 года на Омском НПЗ. Объект мощностью 1 МВт состоит из 2,5 тыс. солнечных панелей. Его построили менее чем за полгода на площади 2,5 га.

По словам губернатора Александра Буркова, солнечная электростанция для региона – уникальный опыт и по уровню внедряемых технологий, и по снижению нагрузки на традиционную теплоэнергетику.

Основное преимущество сетевых солнечных электростанций перед автономными – в их низкой стоимости. Они не требуют закупки мощных аккумуляторов, чтобы накапливать энергию. Такие электростанции интегрированы с основными сетями электроснабжения региона и необходимы для снижения их нагрузки.

Ранее сообщалось, что летом в Стерлибашевском районе Башкирии построят самую большую солнечную электростанцию региона. Это позволит обеспечить электричеством Стерлибашевский район, окрестные села и часть Стерлитамака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Требуется подзарядка: кому нужны российские литий-ионные аккумуляторы
Почему на современные отечественные накопители энергии увеличился спрос
Цепная квитанция: блокчейн позволит сэкономить на электричестве
Энергетики тестируют технологию, исключающую подделку счетов за свет и манипуляции со счетчиками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020