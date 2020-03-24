Первую сетевую солнечную электростанцию построят в Омской области

До конца 2020 года на юге Омской области появится первая сетевая солнечная электростанция. Мощность Нововаршавской СЭС будет 30 МВт. За реализацию проекта отвечает региональное Агентство развития и инвестиций. Строительством занимается группа компаний «Хевел».

Общий объем инвестиций в проект составит около 3 млрд рублей. Сумма ежегодных налоговых отчислений при выходе станции на проектную мощность ожидается до 200 млн рублей.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что на территории Омской области пилотная солнечная электростанция от группы компаний «Хевел» появилась осенью 2019 года на Омском НПЗ. Объект мощностью 1 МВт состоит из 2,5 тыс. солнечных панелей. Его построили менее чем за полгода на площади 2,5 га.

По словам губернатора Александра Буркова, солнечная электростанция для региона – уникальный опыт и по уровню внедряемых технологий, и по снижению нагрузки на традиционную теплоэнергетику.

Основное преимущество сетевых солнечных электростанций перед автономными – в их низкой стоимости. Они не требуют закупки мощных аккумуляторов, чтобы накапливать энергию. Такие электростанции интегрированы с основными сетями электроснабжения региона и необходимы для снижения их нагрузки.

Ранее сообщалось, что летом в Стерлибашевском районе Башкирии построят самую большую солнечную электростанцию региона. Это позволит обеспечить электричеством Стерлибашевский район, окрестные села и часть Стерлитамака.