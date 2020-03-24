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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

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Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в спецслужбе.

Во время обысков у молодых людей нашли обрез с патронами к нему, детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатку, «а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение».

Отмечается, что на подозреваемых, юношей 2002 и 2003 годов рождения, вышли, расследуя уголовное дело о призывах к террористической деятельности, пишет «Газета.Ру».

По данным ФСБ, молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида, добавили в спецслужбе.

ФСБ опубликовала видеозапись задержания подростков. На кадрах видно, как силовики заходят в дом, где сидят двое молодых людей. Затем на видео показаны различные вещи, которые, предположительно, предназначались для изготовления взрывчатки, а также ножи, обрез ружья, диски и книга об оружии.

Ранее, 3 марта, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что силовики выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в одной из школ в Казани.

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