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Полицейские обнаружили пропавшую из роддома в Йошкар-Оле девочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полиция в Марий Эл нашла девочку, которая предположительно была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле в понедельник, 23 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД республики.

По словам собеседницы агентства, новорожденный ребенок был обнаружен живым. Сейчас личность девочки устанавливается. Другие подробности не приводятся.

В понедельник сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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