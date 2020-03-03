На Ставрополье женщина пыталась продать новорожденного за 50 тыс. рублей

Женщину на Ставрополье заподозрили в продаже своего новорожденного ребенка, краевое управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства 3 марта.

По данным следствия, 29-летняя жительница в 2019 году, будучи беременной, разместила в интернете объявление о продаже младенца за 50 тыс. рублей. На сообщение откликнулась некая покупательница. В феврале 2020-го девушка родила мальчика и для оформления ребенка подала документы своей клиентки, а при выписке передала ей малыша.

В больнице Новопавловска, куда обратилась роженица, заметили различия между внешностью заявительницы и данными в поданных документах и обратились к правоохранителям.

На данный момент ребенок находится в медучреждении, где пробудет до определения его дальнейшей судьбы органами опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в этот день в Омске вынесли приговор 29-летней женщине, которая убила свою малолетнюю дочь из-за того, что та накрошила, когда ела булочку. В момент происшествия обвиняемая находилась в нетрезвом виде. Ее сожитель, также будучи в алкогольном опьянении, спрятал тело девочки, после чего скончался от алкогольной интоксикации.