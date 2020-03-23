Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона

15 тренеров и один руководить клубов Российской премьер-лиги выбрали форварда петербургского клуба «Зенит» Артема Дзюбу лучшим футболистом России в сезоне-2019/20. Анкетирование провела газета «Спорт-Экспресс».

В опросе приняли участие главные тренеры 15 из 16 команд чемпионата, а «Зенит» представил генеральный директор Александр Медведев. Каждый назвал тройку футболистов: за первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно.

В результате наибольшую сумму набрал нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба (25 очков, 10 упоминаний, семь раз — на первой строчке). Его главным соперником стал польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — хавбека железнодорожников с форвардом сине-бело-голубых разделил всего один балл (24 очков, 10 упоминаний, четыре — на первой строчке). Третье место занял полузащитник «Ростова» Роман Еременко (восемь очков, пять упоминаний, ноль — на первой строчке).

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев включил в тройку только игроков питерского клуба, в нее вошли Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин тоже назвал только футболистов своей команды, это — Гильерме, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своей тройке на первое место поставил Крыховяка, а далее назвал двух футболистов донского клуба — Элдора Шомуродова и Матиаса Норманна.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско также включил в анкету полузащитника «Локомотива»: он поставил Крыховяка на второе место, первое и третье у игроков красно-белых — Романа Зобнина и Александра Максименко.

Ранее Дзюба дважды становился лучшим игроком года в России — по итогам 2018-го и 2019-го он получал приз, совместно учрежденный Российским футбольным союзом и «СЭ».

Футбольный сезон-2019/20 в РФ прерван 17 марта. Пауза из-за распространения коронавирусной инфекции — как минимум до 10 апреля. При этом вероятен вариант, что турнир в Тинькофф – чемпионате России, как и в большинстве ведущих европейских лиг, не возобновится до начала мая.