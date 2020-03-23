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Президент «Урала» предложил обнулить чемпионат России по футболу

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за прекращение футбольного сезона-2019/20 в России. По его словам, все турниры следует завершить, но не подводить итоги, чтобы после завершения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции начать новые розыгрыши с теми же участниками.

«Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе. Все остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности?» – сказал Иванов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Турнир Тинькофф – Российской премьер-лиги был остановлен 17 марта вместе со всеми соревнованиями под эгидой Российского футбольного союза. Срок паузы – до 10 апреля. При этом, по данным «СЭ», оптимистичная дата возобновления чемпионата – 3 мая, также есть реалистичная – 17 мая. Однако решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

«Мы ведь все находимся в неведении. Когда возобновится чемпионат? Никто толком ничего не говорит. С каждым днем появляются какие-то тревожные новости. Там заболели, там... А если 10 апреля нам скажут, что пауза продлевается до мая? Что тогда?» – задался вопросом Иванов.

Глава уральского клуба уверен, что РФС и РПЛ стоит рассмотреть его предложение обнулить чемпионат. «Это же проблема мирового масштаба – коронавирус этот, надо находить какой-то выход из положения», – заметил Иванов. По его мнению, нужно получить позицию Европейского футбольного союза (УЕФА). «Вся эта неизвестность реально давит на всех», – резюмировал президент «Урала».

УЕФА ранее утвердил перенос чемпионата Европы-2020 на лето 2021 года. Турнир лучших сборных континента должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах 11 стран. При этом была вынесена рекомендация завершить все национальные чемпионаты до 30 июня. По данным «СЭ», также есть еще две вынесенные на обсуждение даты окончания турниров в лигах – 31 июля и 31 августа.

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