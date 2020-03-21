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Футболист сборной России рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Защитник команды «Антальяспор» и сборной России по футболу Федор Кудряшов не увидел паники в поведении руководства турецкого клуба и граждан страны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Матчи национального чемпионата были остановлены только 18 марта, до этого в лиге собирались продолжать играть без зрителей. При этом россиянин рассказал, что в команде ввели ряд мер для предотвращения заболевания.

«Каждый день мерить температуру не заставляют, но везде появился антисептик, которым пользуемся постоянно. Отменили рукопожатия, избегаем мест скопления людей. Впрочем, куда ходить-то? Кафе и рестораны закрыты. Хотя в Анталье нет подтвержденных случаев коронавируса. Проверки на новый вирус у нас не было. Но если будет — не удивлюсь», — сказал Кудряшов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Россиянин отметил, что местные жители не скупают туалетную бумагу или продукты питания. «Заезжал в магазин — на полках всё что хочешь, никакого ажиотажа. (...) Видел, что творится в других странах, да и Москву коснулось, просто не укладывается в голове», — рассказал футболист.

На вопрос о том, близко ли население Турции к панике, Кудряшов ответил: «Понятно, нельзя пускать всё на самотек, нужно соблюдать меры предосторожности, правила гигиены и так далее. Но паниковать-то зачем? Это никогда ни к чему хорошему не приводило».

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта. Вспышка заболевания произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. В начале 2020 года коронавирус распространился по всему миру. Наибольшее число заболевших и умерших зарегистрировано в Китае, Италии, Испании и Иране.

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