Возбуждено дело по факту ДТП с двумя пострадавшими в Югре

В Югре возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Автомобильная авария, в которой серьезно пострадали два человека, случилась в начале января на 910-м километре трассы Тюмень–Ханты-Мансийск.

Житель Сургута за рулем ВАЗ-21144 ехал в направлении Ханты-Мансийска. Водитель превысил скорость и не справился с управлением, в результате автомобиль выбросило на отбойник. От удара машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в «КамАЗ» и внедорожник Toyota Highlander. Об этом сообщает megatyumen.ru. Тяжелые травмы получили женщина и мужчина, находившиеся в салоне отечественного автомобиля. Расследование продолжается.

На прошлой неделе прокуратура Брянска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего водителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли женщина и двое детей. Авария произошла в октябре 2019 года на Речной улице.