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Жителя Брянска будут судить за ДТП с гибелью женщины и двух детей

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Прокуратура Брянска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего водителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли женщина и двое детей.

Авария произошла в октябре 2019 года на улице Речной. По данным правоохранительных органов, обвиняемый двигался со значительным превышением скорости на автомобиле Nissan Teana и выехал на встречную полосу. В результате он допустил ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе Daewoo Matiz, который выбросило в кювет. В результате аварии погибли женщина и двое ее детей.

Виновник ДТП был заключен под стражу, сообщает NASHBRYANSK.RU. Уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения передано в суд.

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