Два человека погибли в ДТП в Тверской области

В Тверской области проводится проверка по факту опрокидывания автомобиля. Водитель и пассажир погибли.

Авария произошла на автодороге Дмитровка–Мартыново–Лискино–Михайловское. По данным Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля Opel не учел дорожные условия, в результате чего не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась, пишут «Тверские ведомости».

От полученных травм водитель и его 24-летний пассажир скончались до прибытия медиков.

Ранее сообщалось, что на МКАД в Москве легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, двое пострадали.