Трое детей пострадали в ДТП с загоревшимся автомобилем на Кубани

В Краснодарском крае проводится проверка по факту аварии, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Один из автомобилей загорелся после столкновения.

Авария произошла на территории Курганинского района. По данным ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ-21063. Вторая машина изменила траекторию движения и врезалась в забор, а первая — загорелась. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Различные травмы получили пассажиры «шестерки» двух, 13, 15 и 19 лет.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель «шестерки» не имел водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае при столкновении легкового автомобиля с автобусом шесть человек получили травмы.