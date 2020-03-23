Прямой эфир

Грузоподъемность ледовой переправы снизили в Магаданской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузоподъемность ледовой переправы через реку Яну снизили в Магаданской области. Выехать на лед может транспорт массой не более 10 т.

Ограничение на автодороге Магадан–Балаганное–Талон ввели 23 марта. Оно связано с повышением температуры воздуха до +3 градусов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Минимальная толщина льда в районе переправы составляет 80 см, максимальная толщина пока достигает 120 см,

Ранее сообщалось, что все ледовые переправы прекратили работу в Башкортостане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть ледовых переправ закрыли в Приангарье
Ледовые переправы начали закрывать в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020