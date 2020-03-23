Грузоподъемность ледовой переправы снизили в Магаданской области

Грузоподъемность ледовой переправы через реку Яну снизили в Магаданской области. Выехать на лед может транспорт массой не более 10 т.

Ограничение на автодороге Магадан–Балаганное–Талон ввели 23 марта. Оно связано с повышением температуры воздуха до +3 градусов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Минимальная толщина льда в районе переправы составляет 80 см, максимальная толщина пока достигает 120 см,

Ранее сообщалось, что все ледовые переправы прекратили работу в Башкортостане.