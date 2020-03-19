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Шесть ледовых переправ закрыли в Приангарье

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В Иркутской области запретили эксплуатацию шести ледовых переправ. Из-за высоких температур в дневные часы на поверхности льда образовалась талая вода.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в региональном главке МЧС, в Братском районе закрыли технологическую переправу Балаганск–Карьер, в Шелеховском районе — переправу «Шаманку» на реке Иркут. Прекращена работа двух переправ, «Октябрьск-2» и «Аршан», на реке Ие в Тулунском районе, переправы Усть-Кут – СОТ «Ветеран» – Турука в Усть-Кутском районе на реке Лене и переправы Старый Акульшет – Коновалово на реке Бирюсе в Тайшетском районе.

Пока в Иркутской области открытыми остаются 49 ледовых дорог.

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