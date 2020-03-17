Грузоподъемность снижают на ледовых переправах в Якутии

МЧС предусмотрело поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах в Якутии. В связи с повышением температуры воздуха возрастает риск провала техники под лед.

С 26 марта грузоподъемность снизят на переправах федерального значения через реки Лена и Алдан. С 1 апреля аналогичные меры примут в Вилюйской группе районов. На лед сможет выехать техника массой до 30 т. Также с 1 апреля снизят грузоподъемность переправ через реку Лену.

На текущий момент в республике работает 51 переправа, шесть из них — федерального значения. Инспекторы центра ГИМС провели профилактический рейд на переправе Якутск – Нижний Бестях с целью информирования людей о мерах безопасности. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Сроки закрытия переправ будут корректироваться в зависимости от текущих погодных условий и состояния льда.

Ранее сообщалось, что работа всех ледовых переправ завершена в Башкортостане.