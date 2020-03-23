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В Казахстане ограничат движение транспорта внутри страны

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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о решении властей республики ввести дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 марта сообщил «Интерфакс».

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Президент республики отметил необходимость в ближайшее время определиться с закрытием новых крупных населенных пунктов из-за угрозы распространения коронавируса, пишет RT.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин, пишет REGNUM. В Казахстане подтверждено 62 случая заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели почти 353 905 человек, вылечились 100 630 пациентов, умерли 15 420 человек.

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