Священники на авто объехали Ижевск с молитвой против коронавируса

В Ижевске прошел крестный ход на автомобилях против коронавируса с молитвой «о сохранении от губительных болезненных поветрий». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ижевской и Удмуртской епархии 23 марта.

Крестный ход прошел по благословению митрополита Викторина в воскресенье, 22 марта. Священнослужители и миряне на нескольких машинах объехали Ижевск с молитвой о том, чтобы Господь сохранил жителей города Ижевска и всей Удмуртии от распространения инфекции.

«Участники крестного хода сделали несколько остановок на всех ключевых трактах, ведущих в столицу Удмуртии. Во время каждой остановки священнослужители во главе с митрополитом Викторином совершили чин молебного пения «во время губительного поветрия и смертоносной заразы» и осенили стороны света Крестом Господним», — говорится в сообщении.

Ранее в Липецке отменили запланированный на 15 марта автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса из-за введенного запрета на проведение массовых мероприятий в связи с опасностью распространения инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.