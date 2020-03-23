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Обмотанного туалетной бумагой человека заметили на улицах Буденновска

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Жители Буденновска не теряют чувства юмора даже в условиях карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Так, в соцсетях появилось фото молодого человека, с головы до ног обмотанного туалетной бумагой. В таком виде он дошел до остановки общественного транспорта и сел ждать автобус.

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Как пишет NewsTracker, это не первый подобный случай, когда жители Ставрополья шутят в условиях повышенных мер безопасности. Так, по улицам Ставрополья разгуливал мужчина в противогазе, а блогер и пранкер Некит Михеев публиковал ролик о необходимости дезинфекции рук.

В середине февраля жители Ставрополья за неделю раскупили такое количество масок, которого хватило бы на три месяца эпидемии. Причем разброс в ценах был от 4 до 40 рублей.

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