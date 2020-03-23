Крупный канал контрабанды леса перекрыли в Бурятии

В Республике Бурятия в ходе совместной операции сотрудников региональной таможни, транспортной прокуратуры и республиканского УФСБ перекрыли крупный канал контрабанды древесины. Об этом 23 марта сообщил ГТРК «Бурятия».

По имеющимся данным, объем вывезенного хвойного леса составил порядка 1,5 тыс. кубометров, а ущерб оценивается в 10 млн рублей. По словам заместителя руководителя республиканской таможни Александра Мартынова, одна из компаний незаконно покупала лес на территории Бурятии, после чего пиломатериалы экспортировали в Китай. Возбуждено уголовное дело, пишет RT.

Как сообщает сайт kp.ru, одна из бурятских фирм в течение нескольких лет незаконно приобрела и по поддельным документам вывезла 1,3 тыс. кубометров хвойных деревьев и 130 кубометров лиственницы через пограничную станцию Наушки, где расположен таможенный пост Бурятии.

В настоящее время таможня проводит проверку. Контрабандистам грозит до семи лет тюрьмы, а также крупный штраф до 1 млн рублей, пишет REGNUM.