В Иркутске возбудили дело о контрабанде леса в Китай в особо крупном размере

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела, связанных с незаконной поставкой древесины в Китай и невозвратом в Россию из-за рубежа общей валютной выручки на сумму более 87,7 млн рублей, сообщает таможенная пресс-служба в понедельник, 25 ноября.

Было установлено, что с декабря 2017 года по апрель 2018 года компания-лесоэкспортер подала 35 экспортных деклараций на пиломатериалы общей рыночной стоимостью 31,3 млн рублей. В качестве изготовителя древесины была указана одна и та же компания, у которой компания-экспортер приобрела вывозимые в Китай материалы.

Таможенники отметили, что договоры купли-продажи были фиктивными, а сведения в декларациях — недостоверными.

Как показала экспертиза, в результате на счета российских банков не поступила валютная выручка в сумме более 87,7 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важного товара в особо крупном размере») и по пункту «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере»).

21 ноября в Сибири были задержаны два мужчина и женщина по подозрению в контрабанде леса из России стоимостью более 600 млн рублей. Злоумышленники осуществляли поставку древесины хвойных пород за рубеж по фиктивным документам с реквизитами несуществующих организаций.