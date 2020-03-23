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В Петербурге пенсионерка напала с ножом на мужа и дочь

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В Санкт-Петербурге 74-летняя пенсионерка напала с ножом на своего мужа и дочь. Об этом 23 марта сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 марта, в квартире одного из домов на Белградской улице во Фрунзенском районе города. Пожилая женщина на почве ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, ударила своего 70-летнего мужа ножом в голову, после чего нанесла несколько ранений в живот своей 44-летней дочери.

Пострадавших госпитализировали, мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой, состояние дочери нападавшей оценивается как тяжелое. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В региональном главке МВД сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает «Федеральное агентство новостей».

19 марта сообщалось, что посетитель ресторана сети быстрого питания Burger King в московском торговом центре «Капитолий» напал на сотрудницу с ножом из-за просьбы вымыть руки.

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