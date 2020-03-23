Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам

Министр здравоохранения Украины Илья Емец в понедельник, 23 марта, призвал государство и бизнесменов сделать массовое тестирование украинцев на коронавирус доступным. При этом в интервью телеканалу «112.ua» он дал понять, что людям старшего поколения тесты могут не понадобиться.

Рассуждая о массовом тестировании, глава минздрава отметил, что на Украине средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет.

«Я всё время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — цитирует министра НСН.

Также Емец выступил за введение в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса. По мнению чиновника, это надо было сделать раньше, и тогда болезнь не распространялась бы так быстро, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что если власти страны не введут на период карантина выплаты для населения и льготы на ЖКХ, у украинцев уже через месяц закончатся деньги даже на еду и лекарства.

18 марта в Киеве перестал работать метрополитен. Городские власти запустили автобусы по маршрутам линий метро. По новым правилам, в автобусах одновременно могут находиться не больше 10 человек, обязанных быть в защитных масках. С 23 марта пользоваться общественным транспортом гражданам без спецпропусков запрещено.

С 17 марта на Украине закрыты кафе, кинотеатры, торговые центры и другие заведения. С 18 марта приостановлено железнодорожное, авиа-, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение.

К настоящему времени на Украине выявлено 73 случая инфицирования коронавирусом, три человека скончались. Во всем мире от коронавируса чаще других умирают люди старшего возраста с хроническими заболеваниями.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.