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В Думе попросили Роспотребнадзор разъяснить способы утилизации масок

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич попросил Роспотребнадзор разъяснить гражданам, как утилизировать медицинские маски во внебольничных условиях. Парламентарий направил письмо главе ведомства Анны Поповой, копия которого есть в распоряжении «РИА Новости», передает агентство в понедельник, 23 марта.

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По словам Менделевича, соответствующие вопросы поступают к нему от граждан в социальных сетях и от СМИ. Он отметил, что в методических рекомендациях о «Неспецифической профилактике гриппа и других острых респираторных инфекций» говорится, что в медицинских организациях, согласно действующему санитарному законодательству, использованные медицинские маски должны обеззараживаться и удаляться как отходы класса Б. В домашних условиях же условия использованные маски необходимо «собирать в отдельный пакет и утилизировать вместе с бытовым мусором».

Депутат добавил, что подавляющее большинство жителей страны не знают об этих рекомендациях, что может усугубить распространение инфекции в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

В разговоре с «РИА Новости» Менделевич отметил, что вопрос утилизации медицинских масок с каждым днем делается острее. «При этом надо понимать, что в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ медицинские маски могут быть загрязнены частицами аэрозоля, содержащим различные бактерии и вирусы», — пояснил он.

Из-за распространения коронавируса в России начался дефицит медицинских масок, сообщал 19 марта телеканал «Москва 24». Ситуацией воспользовались недобросовестные продавцы и спекулянты. В ответ сервисы объявлений «Юла» и «Авито» запретили продавать маски на своих площадках на весь период пандемии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил 22 марта, что отечественные швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски. Он добавил, что первая партия этих средств индивидуальной защиты поступила в Калужскую область в рамках запуска механизма централизованных поставок в регионы.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом SARS-COV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. Большинство из них — завозные.

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