Проживающая в Испании россиянка пряталась от пандемии в лесу

Россиянка и ее молодой человек, проживающие в Мадриде, сбежали из города и спрятались в землянке.

Таким образом они пытались спастись от коронавируса. Пересидеть в укрытии они планировали, пока власти не отменят карантин. Однако план провалился: спустя несколько дней 32-летняя россиянка почувствовала себя плохо: у нее кружилась голова и она не могла ходить. Тогда 43-летний перуанец вызвал службу спасателей. Пару обнаружили под ветками деревьев. Женщина и мужчина проголодались и получили сильное переохлаждение, поскольку не взяли в лес теплую одежду и обувь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.