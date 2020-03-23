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Проживающая в Испании россиянка пряталась от пандемии в лесу

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Россиянка и ее молодой человек, проживающие в Мадриде, сбежали из города и спрятались в землянке.
Таким образом они пытались спастись от коронавируса. Пересидеть в укрытии они планировали, пока власти не отменят карантин. Однако план провалился: спустя несколько дней 32-летняя россиянка почувствовала себя плохо: у нее кружилась голова и она не могла ходить. Тогда 43-летний перуанец вызвал службу спасателей. Пару обнаружили под ветками деревьев. Женщина и мужчина проголодались и получили сильное переохлаждение, поскольку не взяли в лес теплую одежду и обувь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

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