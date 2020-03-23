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Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии

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Хабиб Нурмагомедов вместе с командой вернулся в Россию из США из-за пандемии. Зал в Сан-Хосе, где тренировался боец, закрыли по распоряжению местных властей. 18 апреля в Нью-Йорке должен был состояться его поединок с Тони Фергюсоном, но мероприятие отменили. Сейчас UFC занимается поиском новой площадки для боя. Ранее отец Нурмагомедова предположил, что встреча может пройти в ОАЭ.

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