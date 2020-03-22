В Италии коронавирусом заражены более 53 тыс. человек

Более 53 тыс. зараженных и около 5 тыс. погибших. Италия может стать самым крупным очагом пандемии. За сутки здесь зарегистрировали 6,5 тыс. новых случаев. Для сравнения: в США — 6300, в Испании — 3900, в Китае — 41. В последние 24 часа в Италии умерли почти 800 человек. При этом почти 300 погибших

в Испании и 123 смерти в Иране, хотя по статистике в этой стране у специалистов есть сомнения. У итальянцев самая высокая смертность от COVID-19 — 9%, в остальных странах этот показатель как минимум в два раза ниже. Средний возраст жертв инфекции в этой стране — 78,5 года.