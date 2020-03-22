Назван средний инкубационный период коронавируса

У 97,5% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 срок появления симптомов — 11 с половиной дней, поэтому введение 14-дневного карантина — обоснованная и эффективная мера предосторожности, заявил Роспотребнадзор.

При этом сам инкубационный период в среднем длится чуть более пяти дней, говорится в исследовании ученых Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.

Специалисты добавили, что новое исследование выявляет схожесть SARS-CoV-2 и SARS-CoV — атипичной пневмонии, эпидемия которой обрушилась на Китай в 2002–2004 годах. Тогда инкубационный период составлял 5–7 дней.